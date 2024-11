Getty Images

Genoa-Cagliari, la moviola LIVE: mano di Thorsby in area, Var e rigore

27 minuti fa



Genoa-Cagliari è la partita che apre la domenica di Serie A, la gara del debutto di Patrick Vieira sulla panchina dei padroni di casa dopo l'esonero di Gilardino. Di seguito tutti gli episodi dubbi da moviola.



ARBITRO: Sozza

GUARDALINEE: Tolfe, Di Monte

QUARTO UOMO: Feliciani

VAR: Marini

AVAR: Nasca



8' - Rigore per il Cagliari: Sozza viene richiamato al Var per un tocco di mano di Thorsby in area. L'arbitro rivede l'azione al monitor e indica il dischetto assegnando il penalty per la squadra di Nicola.