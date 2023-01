Nella giornata di oggi il Genoa può annunciare la conferma di Alberto Gilardino, attualmente ad interim, sulla panchina della prima squadra e andrà a chiudere con un nuovo allenatore per la Primavera. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sono tre i nomi in lizza per guidare i giovani rossoblù: Nicola Legrottaglie, Giuseppe Scienza e Alessandro Agostini.