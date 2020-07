L'ottavo gol in stagione, il primo in un derby di Genova, ha un sapore del tutto particolare per il capitano del Genoa Mimmo Criscito. Con i tre punti strappati alla Sampdoria ieri sera, i rossoblù fanno un ulteriore passo in avanti verso la salvezza: “Abbiamo dimostrato di essere una squadra vera - ha dichiarato il capitano del Grifone a Sky a fine gara - Abbiamo saputo soffrire, lottare e attaccare. Mi mancava segnare nel derby, è un’emozione unica. Peccato soltanto non essere riuscito a farlo davanti ai nostri tifosi, ma sono certo che loro staranno festeggiando comunque".



Il campionato del Grifone non è comunque ancora terminato e la salvezza è tutta da conquistare: "Ora non dobbiamo mollare. Abbiamo passato momenti molto difficili ma abbiamo dimostrato di avere la pelle dura. Ci godiamo questo momento ma sappiamo bene che il campionato non è finito. Sapevamo che sarebbe stata dura e che il Lecce non avrebbe mollato ma noi vogliamo e dobbiamo salvarci. La nostra forza è mister Nicola. Lui è un vero genoano, uno di quelli che non molla mai nulla”.