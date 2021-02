Tra i giocatori del Genoa rigenerati dalla cura Ballardini c'è senza dubbio anche Lennart Czyborra.



L'esterno tedesco, dopo una prima parte di stagione decisamente deludente, è diventato nelle ultime settimane un punto fermo dello scacchiere rossoblù: "A cambiare - ha spiegato il laterale al Secolo XIX - sono stati la vicinanza della mia famiglia, l'aiuto di mio fratello che mi ha fatto un po' da tutor. E poi sicuramente la fiducia dell'allenatore, per me è cambiato tutto. A Bergamo e poi nei primi tempi qui al Genoa non giocavo molto e quindi era inevitabile che subentrasse la paura di sbagliare, una volta in campo. Invece ora sento l'appoggio e la fiducia del mister, per cui oso di più e credo che i risultati si vedano".



Approdato in estate in prestito dall'Atalanta, Czyborra ha spiegato perché abbia scelto di accettare la proposta del Genoa: "Stavo vivendo un periodo molto complicato, avevo appena avuto il Covid e da qualche tempo non giocavo. Ho saputo dell'interesse del Genoa, ho parlato con i dirigenti e con il mister e mi è subito piaciuta l'opportunità. Devo dire che la scelta è stata giusta. E penso che qui avrò la possibilità di crescere ancora tanto, con giocatori di esperienza come Masiello, Zappacosta, Criscito, da cui posso imparare tanto ogni giorno".