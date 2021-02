Le immagini diche festeggia l'oro appena conquistato in Super-G ai mondiali di Cortina indossando unahanno fatto in poche ore il giro del mondo. E molte sono state le reazioni di stupore da parte di chi si è sorpreso nel vedere la campionessa svizzera palesare la propria simpatia per il club più antico d'Italia. In realtà più che un omaggio ai colori rossoblù quello della Gut è stato un regalo al marito Valon Behrami che quelle tinte le difende con orgoglio.Ma l'esempio della sciatrice elvetica non è un caso isolato.. Senza andare troppo indietro nei decenni fino ai tempi dei vari, in epoche più recenti hanno rivelato un tifo più o meno viscerale per il Genoa anche molti altri sportivi ed artisti stranieri.In quest'ultima categoria rientrano, ad esempio, il cantautore inglesee il connazionale e collega, front-man e leader dei Kasabian. Entrambi fin da piccoli nutrono una passione profonda per il Grifone, ereditata dagli avi liguri. Nello sport, invece, prima della Gut a mostrare al mondo i colori rossoblù ci aveva già pensato, tennista greco attuale numero 6 del ranking ATP. Senza dimenticarela cui scintilla d'amore per il pallone scoccò a suo dire proprio nell'andare a seguire le partite del Vecchio Balordo assieme allo zio Giampiero.Insomma, pare quasi che molti cosiddetti vip facciano a gara per dimostrare ciò che i tifosi del Genoa sanno già da tempo, ossia che l'amore per il club più antico d'Italia non conosce limiti.