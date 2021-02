54 acquisti e 53 cessioni: tante sono le operazioni di calciomercato finalizzate dal Genoa nelle ultime due sessioni di trattative, quella della scorsa estate e quella appena conclusa.



Un saldo che in termini numerici dà un risultato quasi in perfetto equilibrio tra addii e nuovi arrivati ma che dal punto di vista economico fa invece registrare un passivo da oltre 11 milioni per le casse del club più antico d'Italia.



Secondo i dati che si possono ricavare da transfermarkt.it, la cifra più alta, curiosamente, è stata spesa per un giocatore che non fa più parte dell'organico rossoblù: Andrea Pinamonti. Per il riscatto obbligatorio dell'attaccante trentino dall'Inter il Grifone ha infatti versato nelle casse nerazzurre 19,5 milioni di euro. Un milione e mezzo in più di quanto incassato dalla Juventus per la recente cessione di Nicolò Rovella, il calciatore che ha garantito la rendita maggiore alla società ligure, considerando anche il fatto che il centrocampista lombardo è cresciuto nel club.



Nel conteggio rientrano poi i tantissimi prestiti che il Genoa ha ottenuto o garantito ad altri club. Operazioni spesso a costo zero che innalzano il totale dei movimenti nelle due direzioni ma che non incidono sulle economie della società.