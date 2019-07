Per il momento più che una trattativa è soltanto un'idea. Chissà però che con il passare dei giorni l'ipotesi di vedere Milan Badelj vestire la maglia del Genoa nella prossima stagione non possa diventare qualcosa di più concreto.



L'idea viene lanciata questa mattina dal Secolo XIX che analizza come il regista croato sia nella lista dei partenti della Lazio, dove non ha fin qui trovato lo spazio che si aspettava dopo il suo addio alla Fiorentina dell'estate scorsa.



Il Grifone d'altronde è da tempo alla ricerca di un regista in grado di dettare i tempi di manovra alla squadra, mentre il 30enne di Zagabria vorrebbe proseguire la sua avventura in Italia cominciata nel 2014. Due interessi che sembrerebbe collimare anche se l'ingaggio del giocatore, 1,8 milioni di euro netti all'anno, potrebbe rappresentare un freno forse deciso all'eventuale sbarco di Badelj in rossoblù.