È reale l'interesse del Genoa per Grégoire Defrel. Nei giorni scorsi gli uomini mercato del Grifone hanno sondato il terreno con la Roma per capire la possibilità di riportare a Genova l'attaccante non riscattato dalla Sampdoria.



I rossoblu starebbero in pratica cercando di ripetere un'operazione simile a quella compiuta qualche giorno fa con un altro ex blucerchiato, Riccardo Saponara, arrivato in prestito dalla Fiorentina.



Sia la Roma che il giocatore hanno fatto capire di non aver alcuna remora ad accettare la proposta del Genoa. Affinché la trattativa vada realmente in porto occorre però che prima Il Grifone si liberi di almeno un attaccante tra quelli attualmente presenti in rosa. A tal proposito i candidati sono due: Sanabria, che però non ha molto mercato, e Kouame, che invece ha diverse richieste ma anche un prezzo finora ritenuto eccessivo da tutte le pretendenti.



Solamente nel caso uno tra il paraguaiano o l'ivoriano dovesse salutare Pegli al Signorini rimarrebbe un armadietto libero per Defrel.