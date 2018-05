Un'insolita partitella infrasettimanale animerà domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti del Genoa.



Reduci dalla sconfitta indolore con la Fiorentina ed in vista dell'ultima trasferta dell'anno, quella di sabato pomeriggio in casa del Benevento, i rossoblù inaugureranno la settimana a Pegli con una partita amichevole contro il Ceis Genova Sport, squadra amatoriale di richiedenti asilo provenienti da diversi paesi dell'Africa.



La formazione, allenata e gestita da Franco Bobba, è stata creata nel settembre 2017 con lo scopo di favorire l'ingretazione sociale e dare un minimo di serenità a ragazzi che scappano da guerre e carestie. Quest'anno il Ceis Genova Sport ha disputato il suo primo campionato nella Terza Categoria genovese. “La partita con il Genoa ha un significato che va oltre lo sport - ha dichiarato a Settimanasport.com Alessandro Censi Buffarini, responsabile relazioni esterne del Ceis – è inserita nel programma “Genova città aperta”, e avrà una ricaduta positiva riguardo ai temi del sociale e dell'integrazione dei richiedenti asilo, dell' accoglienza, dello sport inteso come luogo ideale dove mettere in campo questi argomenti”.



La gara prenderà il via alle 16 e sarà liberamente visibile dagli spalti del Signorini a chiunque lo desideri.