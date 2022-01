Non solo Rolando Maran e Davide Ballardini. In caso di esonero di Andriy Shevchenko il Genoa potrebbe decidere di non optare per la cosiddetta soluzione interna.



Malgrado sia il tecnico trentino che quello romagnolo siano già a libro paga dei rossoblù, e dunque consentirebbero di evitare ulteriori aggravi al bilancio nel caso in cui venissero chiesto loro di riprendere in mano la squadra, a Villa Rostan non si esclude la possibilità di portare a Pegli un quarto allenatore.



I nomi delle papabili alternative a Sheva li fa questa mattina il Secolo XIX, indicando due tecnici con in comune un passato alla guida dell'Hertha Berlino. Si tratta dell'ungherese Pal Dardai e dell'italo-tedesco ​Bruno Labbadia.



Per il momento, comunque, dopo il lungo vertice di ieri pomeriggio la società ha deciso di proseguire con l'ucraino, la cui posizione resta comunque in bilico.