Saranno certamente due i giocatori del Genoa che Cesare Prandelli non potrà utilizzare domenica sera nella sfida di campionato in casa della Roma.



All'Olimpico il tecnico rossoblù dovrà infatti rinunciare allo squalificato Criscito e all'infortunato Mazzitelli. Ancora da valutare le condizioni di Gunter, reduce da un fastidio muscolare che l'ha tenuto lontano dal campo di allenamento praticamente per tutta la settimana. Il tedesco potrebbe ancora riuscire a recuperare ma il suo impiego dal primo minuto appare molto difficile. Al posto di colui che a sua volta avrebbe dovuto sostituire capitan Criscito sulla linea difensiva dovrebbe invece agire uno dei sei ex di turno, Ervin Zukanovic.



Sorrisi per Prandelli arrivano invece dagli altri reparti del campo. In mediana rientreranno dal turno di stop per motivi disciplinari scontato contro la Spal i due italobrasiliani Bessa e Romulo, anche se per entrambi l'impiego dal primo minuto è in forte dubbio. In attacco, infine, dietro all'inamovibile duo titolare composto da Piatek e Kouamè scalpita il redivivo Favilli, autore ieri in amichevole contro l'Imperia di una tripletta che lo candida come prima alternativa al tandem afro-polacco.