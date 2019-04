Divise dalla rivalità calcistica, unite dall'amore per la stessa città. Genoa e Sampdoria domenica pomeriggio si sfideranno per la 118^ volta nella loro storia per stabilire la supremazia cittadina ma per l'occasione lo faranno vestendo la stessa maglia. Almeno in fase di riscaldamento.



Prima del fischio d'inizio dell'incontro, fissato per le 15, i giocatori rossoblucerchiati effettueranno la consueta sgambata prepartita sfoggiato la medesima t-shirt. Si tratta di una maglia speciale, dedicata alla bandiera di San Giorgio, la cui festa, presentata questo pomeriggio in Municipio dal sindaco Marco Bucci, ricorrerà il prossimo 23 aprile.



Nell'attesa di tale data saranno le due formazioni calcistiche cittadine a rendere onore ad uno dei vessilli più antichi e imitati del mondo, testimoniando ancora una volta il profondo legame che unisce entrambi i club alla Superba.