La ripresa del campionato assilla le menti dei signori del calcio. Da settimane presidenti di club, vertici della federazione e rappresentanti dei giocatori si scervellano per individuare le modalità con cui far ripartire il carrozzone della Serie A.



Tra le ipotesi formulate c'è anche quella di evitare la disputa di gare nelle regioni del nord Italia, quelle più colpite dal proliferare del coronavirus, spostando tutti gli incontri nelle restanti zone del Paese. Una soluzione che se adottata costringerebbe tutti i club del settentrione a giocare le proprie partite casalinghe in campo neutro.



Per le due genovesi, Genoa e Sampdoria, l'ipotesi più probabile sarebbe quella di domiciliarsi temporaneamente in Toscana, sfruttando i tanti impianti presenti nella Regione.



Lo riporta Tuttosport.