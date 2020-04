La peste del calcio sembra accanirsi in particolar modo contro le squadre genovesi. Tra i club con più giocatori deceduti a causa della sindrome laterale amiotrofica, o più semplice SLA, Genoa e Sampdoria figurano ai primissimi posti.



Secondo uno studio condotto dai professori Elisabetta Pupillo ed Ettore Beghi dell'Istituto Mario Negri di Milano sono stati 34 casi nella storia del calcio professionistico italiano gli ex giocatori caduti vittime di questa terribile malattia. La Sampdoria assieme al Como risulta il club più colpito, con 5 ex calciatori morti, mentre il Genoa conta appena un caso in meno.

"Nel calcio italiano - ha spiegato la dottoressa Pupillo alla Gazzetta dello Sport - abbiamo trovato 34 malati su 23.586 giocatori, ce ne aspettavamo la metà. Il rischio di ammalarsi è doppio, i centrocampisti sono i più colpiti e il male tra i calciatori insorge in media a 45 anni, vent’anni prima rispetto alla popolazione normale, però non demonizziamo il calcio, i numeri sono piccoli. Per noi non c’è alcuna associazione tra le squadre in cui i calciatori hanno militato e l’insorgenza del male. Non possiamo escludere nulla con assoluta sicurezza, ma su questo tema oggi i dati ci dicono di no".