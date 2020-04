Un derby di mercato tra Genoa e Sampdoria sembra profilarsi all'orizzonte in vista della prossima sessione estiva di trattative.



Le due formazioni genovesi sarebbero infatti entrambe sulle tracce di Moise Kean, ex attaccante della Juventus oggi in forza all'Everton.



Il giovane centravanti italiano non è per nulla soddisfatto di come sta procedendo la sua avventura oltremanica e starebbe meditando un rientro in Serie A, anche per giocarsi al massimo le chance di prendere parte all'Europeo in programma dell'estate 2021.



Lo riferisce Calcioweb.eu.