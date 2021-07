1,6 milioni di euro: è la somma degli affitti che Genoa e Sampdoria non avrebbero versato al Comune di Genova per l'utilizzo della stadio Luigi Ferraris negli ultimi 5 anni.



Secondo quanto riporta questa mattina La Repubblica, l'assessore al bilancio di Palazzo Tursi, Pietro Piciocchi, avrebbe intimato alle due società calcistiche cittadine di mettersi in regola quanto prima con i canoni arretrati. Il rischio estremo in caso di mancato pagamento sarebbe lo sfratto da Marassi.