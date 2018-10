La ripresa degli allenamenti del Genoa fissata per questo pomeriggio alle 15 con una sessione a porte chiuse avrà come principale obiettivo quello di valutare le condizioni fisiche di Andrea Favilli.



L'attaccante pisano, reduce da un avvio di stagione decisamente tormentato, ha saltato anche la trasferta di sabato scorso a Torino, contro la sua ex Juventus, a causa di un'infiammazione muscolare che l'ha costretto a restare a Pegli assieme all'altro infortunato rossoblù Nicolas Spolli.



Ma se per il difensore argentino i tempi di recupero sono piuttosto lunghi, per lui si parla di almeno un mese di stop, per il centravanti i guai fisici potrebbero venire superati ben presto. Non è da escludere che Favilli possa tornare disponibile già domenica prossima nella gara interna contro l'Udinese.