Sono iniziati questo pomeriggio, in una sessione a porte aperte, i lavori di avvicinamento del Genoa alla prossima sfida di campionato. Nel mirino di Criscito e compagni la gara in programma all'Olimpico domenica prossima contro la Lazio.



Buone notizie per mister Ballardini arrivano dalle condizioni di Sandro, sempre più sulla via del pieno recupero dopo i guai fisici degli ultimi mesi. Il centrocampista brasiliano ha svolto l'intera sessione assieme ai compagni, candidandosi per entrare almeno nell'elenco dei convocati per l'impegno contro i biancocelesti di Simone Inzaghi.



Lavoro differenziato invece per gli acciaccati Lapadula, Gunter, Favilli e Pandev mentre Kouamè, fresco di paternità, ha usufruito di un giorno di permesso straordinario per stare vicino alla compagna.