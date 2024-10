Genoa-Balotelli, riflessioni in corso: domani giornata decisiva

, come riporta anche Sky Sport: allo stato attuale dei fatti, il centravanti italiano ex Milan e Inter è il profilo che più convince il tecnico Alberto Gilardino per una serie di caratteristiche considerate fondamentali dall’allenatore del Grifone: in primis ha già giocato in Serie A (avrebbe un periodo di adattamento minimo), in secundis, è un profilo che Gilardino già conosce.

I rossoblù, ricordiamo, stanno facendo i conti con un'infermeria che continua a non svuotarsi. Si è fermato nuovamente Ekuban, il rientro di Junior Messias appare ancora lontano (l'ex Milan ha bisogno ancora di diverse settimane prima di riessere a disposizione) e Vitinha ne avrà ancora per oltre un mese.. Da una parte c'è chi sull'ex centravanti della nazionale punterebbe ad occhi chiusi, come il tecnico Alberto Gilardino e il presidente Alberto Zangrillo, mentre, dall’altra, la dirigenza e l'amministratore delegato Andres Blazquez, insieme al direttore sportivo Marco Ottolini, rimangono titubanti circa l'apporto che il 34enne potrebbe dare ad una squadra in crisi di risultati e di gioco., va sottolineato, ha già dimostrato di voler tornare a confrontarsi con la Serie A e, che al netto sono circa la metà, fino al termine di questa annata.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui