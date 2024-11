Genoa, Gilardino: "Balotelli lavora per tornare a fare la differenza"

Getty Images

Il suo contributo alla causa comune è stato fin qui minimo, anche se dal suo arrivo il Genoa ha collezionato 4 punti in due gare.D'altronde non si poteva certo pretendere che dopo sei mesi di lontananza dai campi da calcio apotessero bastare una manciata di minuti nei finali delle sfide con Parma e Como per lasciare il segno, vista anche una condizione fisica e una tenuta atletica che non possono certo essere ottimali.La recente pausa per le nazionali è però servita a Super Mario per mettere nuova benzina nel proprio motore, in aumentare la confidenza e la conoscenza con i suoi nuovi compagni di squadra. Un aspetto, quest'ultimo, sottolineato anche danel corso di un'intervista rilasciata a Sport Mediaset: “entrando in questo gruppoche deve allinearsi alla squadra e far sìPoi che siano 15′ o 20′ o mezz’ora o partite intere non importa. Averlo preso in questo momento per noi è una sfida, ma è anche una sfida per lui, per poter dire che Mario Balotelli è tornato in Serie A ed è un giocatore che può fare ancora la differenza“.

Gilardino, insomma, crede fortemente in Balotelli, non a caso è stato il principale sponsor dello sbarco in rossoblù dell'ex centravanti di Milan e Inter. Ora però tocca al giocatore ricambiare la fiducia del tecnico.