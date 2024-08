Genoa, Gilardino: "Contento di chi c'è ma ci manca qualcosa. Svincolati? Credo di no"

AFP via Getty Images

Durante la conferenza stampa che precede la gara di domani sera contro il V erona, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha avuto modo anche di fare il punto sul mercato dei rossoblù a poche ore dalla chiusura delle trattative.ù- ha esordito l'allenatore piemontese -Ci manca ancora qualcosa. Ad esempio un esterno sinistro e difensore centrale, visti anche i problemi di Bani e Zanoli. MaIn attacco e in mezzo al campo ho scelta, anche se c'è qualche infortunio, per cui posso valutare diverse situazioni di gioco. Adesso io e il mio staff dovremmo essere bravi nell'esaltare le caratteristiche dei nostri giocatori. Ieri a mezzanotte ero contento che si fosse chiuso il mercato senza cessioni, i ragazzi che sono arrivati ci possono portare tutti qualcosa all'interno del gruppo, sul piano tecnico e umano”.

Malgrado abbia evidenziato qualche lacuna, Gilardino esclude che il suo Genoa possa pescare dal mercato degli svincolati: "Ho parlato di carenze per via degli infortuni maHogiocatori che possono adattarsi e credo cheI ragazzi oggi sono tutti dentro il progetto. E anche chi è in ritardo, quando rientrerà, saprà darci una mano".Sull'atteggiamento che il suo Genoa dovrà avere domani contro il Verona, il tecnico ha aggiunto: "Vedendo l'Inter contro l'Atalanta e ripassando mentalmente la partita contro di loro, ho capito ulteriormente che abbiamo fatto una partita straordinaria".

Gilardino ha infine fatto il punto sugli infortunati: “al resto della squadra. Per altri giocatori ci vorrà un po' più di tempo.mentre Bani dovrebbe recuperare abbastanza velocemente".