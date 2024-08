Genoa-Verona: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Prosegue il programma della 3a giornata di Serie A e tra i match della domenica c'è. I rossoblù di Alberto Gilardino ospitano al Ferraris gli scaligeri di Paolo Zanetti, squadre divise da un solo punto in classifica.Dopo le prime due giornate il Grifone ha 4 punti, figlio del pareggio con l'Inter e del successo di Monza. L'Hellas ne ha 3 grazie alla vittoria casalinga all'esordio contro il Napoli, poi la sconfitta interna con la Juventus.Tutte le informazioni su Genoa-Verona: quando si gioca, formazioni e dove vedere la partita in diretta in tv e streaming.

