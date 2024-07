Genoa, Gudmundsson meglio anche di Milito: è lui il rossoblù più prezioso di sempre

Getty Images

La straordinaria stagione disputata daha permesso all'attaccante islandese del Genoa di diventareSecondo i dati forniti da Transfermarkt, sito specializzato in valutazione dei cartellini dei calciatori, a giugno il 27enne di Reykjavik ha raggiunto un. Una cifra mai toccata in passato da nessun altro giocatore rossoblù. Neppure da Diego Alberto Milito, centravanti argentino entrato nella leggenda del Genoa (e successivamente anche dell'Inter) che nell'agosto 2008, al momento del suo secondo sbarco in Liguria, arrivò a valere 18 milioni. Meglio del Principe di Bernal hanno saputo fare l'attaccante ivorianonel 2019 e, in tempi più recenti, il difensore rumenovalutati rispettivamente 22 e 20 milioni.

oltre a tanti big del passato, da Mattia Perin a Cristian Romero, dall'attuale tecnico Alberto Gilardino a Kevin Prince Boateng, Kris Piatek e Gianluca Scamacca. Nessuno però si avvicina neppure lontanamente al valore attuale di Gudmundsson, stimato quasi il doppio rispetto a mister Gilardino, arrivato nel gennaio 2012 a valere 16 milioni di euro.A influire sul valore del numero 11 rossoblù contribuiscono ovviamente anche leche lo vedono coinvolto nel corso di questa estate. Gudmundsson è infatti diventato l'oggetto del desiderio neppure troppo nascosto di moltissimi club, sia in Italia che all'estero, dove le sue gesta hanno avuto particolare risalto soprattutto in Inghilterra e in Arabia Saudita.