Genoa, i calci piazzati sono l'arma in più: un gol su tre arriva da fermo

Nessuno come il Genoa in Serie A. C'è una statistica che riguarda l'attuale campionato che vede il Grifone mettere in fila tutte le avversarie. E' quella delle reti scaturite direttamente o indirettamente da calcio piazzato.



Ben 12 dei 31 gol messi a segno dai ragazzi di Alberto Gilardino nei 30 turni di A fin qui disputati nascono infatti da rigori, punizioni o calci d'angolo. Il 37% del totale. Più di un terzo del dato complessivo. Una percentuale altissima che nessun'altra formazione riesce neppure ad avvicinare.



In seconda posizione in questa speciale graduatoria, riportata questa mattina dal Corriere dello Sport, si trova il Torino distanziato però di ben 7 punti percentuali dai rossoblù. A completare il podio virtuale l'altra squadra piemontese, la Juventus, i cui gol realizzati sugli sviluppi di un calcio piazzato si attestano al 27%.



La statistica in questione non considera soltanto le reti messe a referto con un tiro diretto ma anche quelle nate dalle azioni immediatamente successive alla battuta di una punizione, di un angolo o di un rigore.