La cessione di Krzystztof Piatek al Milan non è certo stata digerita nel migliore dei modi dal popolo del Genoa. Ma alla luce delle straordinarie prestazioni offerte dal bomber polacco in maglia rossonera forse qualche rammarico lo stanno avendo anche i dirigenti rossoblù.



Nonostante una plusvalenza record, con il prezzo del cartellino del ragazzo quasi decuplicato nel giro di 5 mesi, l'impressione è che con un pizzico di pazienza in più il Grifone avrebbe potuto vendere l'ex Cracovia ad un prezzo ancora maggiore. Di ciò è convinta la Gazzetta dello Sport che analizzando i progressi fatti dai giocatori del Milan in questa stagione stabilisce come il valore di Piatek sia passato in meno di due mesi dai 35 milioni versati nelle casse rossoblù ai 60 attuali. Un incremento che certamente dalle parti di Villa Rostan non farà piacere constatare.



Un dato insomma che, unito alle recenti difficoltà incontrate sottorete dalla squadra di Prandelli, sembra dare ragione a tutti coloro che avrebbero voluto vedere Piatek terminare la stagione con la maglia del club più antico d'Italia indosso.