Un vecchio idolo torna d'attualità in casa Sampdoria. È Luis Muriel, attaccante della Fiorentina con un passato in blucerchiato.



Il colombiano domenica prossima sarà una delle armi con cui Vincenzo Montella cercherà di scardinare la difesa del Genoa, nella sfida salvezza che andrà in scena al Franchi. Ma sul ventottenne di Santo Tòmas non è solo l'allenatore campano a riporre particolare fiducia.



Negli ultimi giorni il profilo Instagram di Muriel è stato letteralmente invaso da decine di messaggi provenienti dai suoi vecchi tifosi della Sampdoria. Lo scopo di questi post non è rievocare i bei tempi andati ma sollecitare il numero 29 gigliato affinché con le sue reti possa trascinare la Fiorentina alla vittoria e al contempo spingere gli ex cugini rossoblù alla retrocessione in Serie B.



Un modo come un altro insomma per restare nel cuore dei tifosi sampdoriani pur non vestendo più quei colori.