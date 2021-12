Continua a piovere sul bagnato in casa Genoa.

Non bastasse una crisi di risultati che vede la vittoria sfuggire da quasi tre mesi e una classifica che posiziona i rossoblù al terz'ultimo posto, a complicare ulteriormente i piani di risalita di Andriy Shevchenko sta contribuendo non poco una situazione infortuni che non soltanto non migliora ma che addirittura rischia di peggiorare.



La brutta gara con il Milan di ieri sera ha infatti lasciato in eredità anche l'uscita dal campo anticipata di Nicolò Rovella. Il giovane centrocampista lombardo ha alzato bandiera bianca a metà della ripresa, chiedendo il cambio dopo aver accusato un dolore muscolare alla gamba destra. Nel post-partita Shevchenko ha spiegato che la natura del guaio fisico verrà resa nota soltanto oggi dagli esami strumentali a cui si sottoporrà il giocatore.



Il rischio che possa saltare la sfida di domenica contro la Juve e magari anche il derby con la Sampdoria di venerdì 10 è comunque reale. E per Sheva rappresenterebbe una grave perdita. L'ennesima di un periodo nero.