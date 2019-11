Non solo Napoli. Il Genoa rischia seriamente di perdere Christian Kouame anche per la gara di domenica pomeriggio a Marassi con l'Udinese.



Essendo nell'elenco dei giocatori che a partire dal prossimo venerdì saranno impegnati nella fase finale della Coppa d'Africa Under 23 con la Costa d'Avorio, il giovane attaccante rossoblù dovrebbe partire per il ritiro in Egitto già domani, privando il Grifone del suo miglior marcatore stagionale già nella sfida-salvezza di dopodomani con i friulani.



Un'eventualità che dalle parti di Pegli si vorrebbe evitare, magari confidando nella diplomazia della propria dirigenza, in queste ore al lavoro con i colleghi della Federcalcio ivoriana per ottenere un paio di giorni di proroga sulla partenza di Kouame.



Lo riferisce Primocanale.