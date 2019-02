Ripresa degli allenamenti senza particolari novità questo pomeriggio a Pegli per il Genoa. Nella prima sessione settimanale in vista dell'impegno di domenica prossima a Marassi contro il Frosinone, Cesare Prandelli ha ancora una volta dovuto fare a meno degli infortunati di lungo corso Mazzitelli, Favilli e Lapadula. Il centrocampista e i due attaccanti, come ormai da loro abitudine nelle ultime settimane, hanno proseguito nel lavoro differenziato e nelle rispettive tabelle di recupero. Praticamente impossibile tuttavia vederli in campo contro i ciociari.



Le buone notizie arrivano comunque dal giudice sportivo visto che nessun rossoblù è incorso in sanzioni disciplinari.