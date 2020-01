Come riportato da Sky Sport, il presidente del Genoa Enrico Preziosi si è mosso per chiedere due giocatori ai rivali cittadini della Sampdoria. Uno è Andrea Bertolacci che sarebbe gradito a Davide Nicola, l'altro è Gianluca Caprari che è già in trattativa con il Sassuolo ma piace molto al Genoa.