Non è solo una semplice voce di mercato. Quella tra la Juventus ed Andrea Pinamonti è invece un'ipotesi che presto potrebbe tramutarsi in realtà.



A sostenerlo con veemenza, riprendendo una notizia trapelata ad inizio settimana, è Tuttosport che nell'edizione odierna conferma come la Vecchia Signora stia pensando seriamente al centravanti del Genoa come bomber di scorta per la prossima stagione.



Il 21enne di Cles, che martedì sera proprio contro la Juve è tornato al gol su azione dopo otto mesi di astinenza, è stato riscattato a febbraio dal Genoa che ha versato 18 milioni di euro nelle casse dell'Inter. I nerazzurri si sono premuniti di mantenere sul ragazzo un diritto di riacquisto che tuttavia non sembrano voler esercitare. Se così fosse i bianconeri, che nel frattempo hanno già avuto un paio di colloqui con l'agente del numero 99 rossoblù, Mino Raiola, sarebbe pronti a fiondarsi su di lui battendo la concorrenza di almeno altri quattro club di A.