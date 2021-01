Continuano a restare molto intensi i contatti di mercato tra Genoa e Reggina.



Oltre alle possibili cessioni dei centrocampisti Petar Brlek e Claudiu Micovski, il club calabrese ha infatti chiesto informazioni su un altro elemento ai margini della rosa rossoblù, quel Darian Males arrivato in prestito dall'Inter in estate ma mai visto all'opera fin qui con la maglia del Grifone.



I rossoblù sono pronti a lasciar partire il ragazzo e anche i nerazzurri vedrebbero di buon occhio per lui la possibilità di trasferirsi laddove possa mettersi in luce. Prima di dare l'ok allo sbarco a Reggio del 21enne attaccante svizzero, tuttavia, i dirigenti dell'Inter preferirebbero capire se per lui ci fosse la possibilità di una nuova sistemazione in Serie A.