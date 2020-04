Al Genoa è rimasto solo qualche settimana, peraltro senza neppure vestire mai la maglia rossoblù in partite ufficiali. Eppure ​Pawel Jaroszynski è tutt'ora un giocatore del Grifone.



Arrivato in Liguria lo scorso luglio dopo essersi svincolato dal Chievo, l'esterno polacco è stato successivamente girato in prestito alla Salernitana, diventando uno dei protagonisti della bella stagione in Serie B della compagine campana. Un rendimento altamente positivo che potrebbe valere per lui una permanenza in granata superiore all'anno inizialmente preventivato.



Da Salerno sono infatti da tempo al lavoro per riuscire a garantirsi l'intero cartellino del giocatore. Ipotesi realizzabile a patto di portare sulla scrivania di Enrico Preziosi un'offerta molto vicina al milione di euro. Ma ad pesare in maniera decisiva potrebbero essere anche gli ottimi rapporti in essere tra il Joker e Claudio Lotito, patron della Salernitana oltre che della Lazio.