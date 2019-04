358 giorni, ossia un anno meno una settimana: tanto ha dovuto attendere Gianluca Lapadula prima di tornare ad esultare in Serie A. Un'enormità per un giocatore capace in passato di vincere la classifica dei cannonieri sia in Serie B che in Lega Pro.



L'ultima segnatura nel massimo campionato del centravanti italo-peruviano risaliva al momentaneo raddoppio rossoblù siglato il 6 maggio scorso nella gara interna con la Fiorentina poi persa 3-2 dal Grifone. Da allora per Lapadula sono arrivate soltanto amarezze e tanti guai fisici, accolti con sarcasmo e malignità da gran parte di una tifoseria che da lui si aspettava grandi cose.



Impiegato poco o nulla fino a due sabati fa, quando contro il Torino ha disputato la sua prima gara da titolare, l'ex attaccante di Milan e Pescara in realtà un altro gol in questa stagione era riuscito a metterlo a segno in Coppa Italia, su rigore contro l'Entella a inizio dicembre. Proprio un suo errore nella successiva lotteria dal dischetto, seguita al 3-3 maturato al termine dei tempi supplementari, era però costato una bruciante eliminazione dalla competizione al Genoa e l'esonero immediato a Ivan Juric.