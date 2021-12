GENOA-ATALANTA 0-0



Sirigu 6,5: Zapata ne salda subito i riflessi, facendogli prevedere una serata di super-lavoro. In realtà il tiro al bersaglio non c'è e lui, per una volta, ringrazia di poter svolgere solo l'ordinaria amministrazione.



Bani 7: là dietro le prende tutte lui. Come al 20’ quando salva la rete di Sirigu anticipando il colpo a porta vuota di Malinovskyi. Un episodio che è il paradigma di una gara praticamente perfetta. Colosso di Rodi.



Vasquez 6: attento e pulito, non si fa mai impressionare dai giochi di prestigio degli avanti atalantini.



Criscito 6,5: guida la difesa e l’intera squadra con la saggezza del capitano che sa come si esce dalle tempeste. Cede solo davanti a un guaio muscolare che lo manda anzitempo sotto la doccia.

(dl 23’ st Ghiglione 6: reduce dalla partitaccia di Roma, entra accolto dai fischi e dai mugugni dei suoi tifosi. Ha il merito di non sentirli e di calarsi alla perfezione nella parte assegnatagli).



Biraschi 6,5: bada sempre al sodo, leggendo bene ogni iniziativa dei bergamaschi, senza mai andare in affanno.



Sturaro 6,5: gioca con l’aggressività dei tempi migliori e pur finendo presto sulla lista dei cattivi, non sembra risentirne affatto. Sette polmoni e un cuore grande così.

(dal 43’ st Hernani SV)



Badelj 6,5: regge con mestiere ed esperienza l'urto con il temibile centrocampo orobico. Abile soprattutto nel disinnescare le iniziative tra le linee dei vari trequartisti che li transitano in zona.



Portanova 6,5: lotta come un toro in mezzo all’arena, prendendole, rifilandole ed uscendo dal campo con la lingua di fuori. Almeno per lui l’avvento di Shevchenko è stato un vero e proprio toccasana.

(dal 43’ st Melegoni SV)



Cambiaso 6,5: l’intraprendenza di Zappacosta lo costringe a limitare le sortite in avanti ma in copertura si dimostra comunque prezioso nello spezzare le trame bergamasche. Con l’uscita di Criscito cambia fascia ma non rendimento.



Ekuban 6,5: solita dose extra di generosità a cui fa però da contraltare l’altrettanto consueta imprecisione nei passaggi e nei controlli.



Destro 6: questa volta non lascia il segno ma non ha neppure mai l’opportunità per farlo. Resta comunque prezioso nel garantire un minimo di profondità al Grifone.

(dal 27’ st Pandev 6: l'esperienza che serve nel finale per contribuire a condurre in porto la barca)





All. A. Shevchenko 6,5: la vittoria resta un miraggio ma intanto si accontenta di fermare l'Atalanta fuori casa, e non è poco se si considera che finora c'era riuscita soltanto l'Inter. Il suo Genoa in attacco continua a non esistere ma almeno in difesa sembra aver trovato la quadra giusta. Punto di partenza. E di speranza.