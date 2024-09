Genoa, le pagelle di CM: Pinamonti da biliardo, Zanoli e Miretti sbagliano dal dischetto

Getty Images

il portiere di coppa ricambia la fiducia di Gilardino facendosi sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa. Non può nulla sul diagonale di Borini.: affronta il suo primo derby carico a mille, forse anche troppo, venendo più volte redarguito da La Penna in avvio di gara. Alla lunga si calma perdendo però anche un po' di mordente.non risparmia randellate all'ex compagno Coda. Maniere dure che si rivelano efficaci per disinnescare il pericolo pubblico numero 1.impreciso nei passaggi e non sempre pulito nelle chiusure. Forse dovrebbe tirare un po' il fiato dopo un avvio di stagione intensissimo tra club e nazionale.

presidia la zona di competenza senza patire particolarmente le folate blucerchiate.(dal 9' stdovrebbe sfruttare la sua freschezza per creare pericoli nella retroguardia doriana ma non lo fa praticamente mai. Suo l'errore decisivo dagli 11 metri): il vichingo danese si dimostra freddo e lucido anche in una gara da palpitazioni come questa. Garanzia a lungo termine.: mette la propria esperienza al servizio della squadra, contribuendo a riportare la calma nei momenti di maggiore tensione. Inoltre intercetta il maldestro rinvio di Romagnoli fornendo a Pinamonti la palla del vantaggio. Ci riprova con Vitinha poco prima del riposo ma l'esito non è il medesimo.

(dal 35' stentra e si mette a guardare l'azione che porta al pareggio sampdoriano. Non contento al 90' perde una palla sanguinosa che per poco non costa carissimo al Genoa. E qualcuno si chiede perché non giochi mai...).: gioca il suo primo derby in rossoblù dopo i sei disputati in blucerchiato. Ma non si va prendere dai sentimentalismi pestando al contrario come un fabbro e correndo come un puledro dal primo all'ultimo minuto. Pensa soltanto a distruggere senza mai provare a costruire.: fatica nel prendere le misure a un Depaoli che lo supera ogni volta che lo punta.

(dal 9' stprima apparizione stagionale per il giovane uruguaiano a cui non basta la proverbiale garra sudamericana per compensare qualche errore di troppo soprattutto in impostazione).sporca subito i guanti di Silvestri e prima del riposo crea e si divora l'occasione del raddoppio. Dimostra di avere grande voglia di lasciare il segno. Ma come spesso accade le sue intenzioni restano tali.(dal 19' stesordio assoluto in rossoblù per l'ex juventino che dimostra subito grande personalità chiamando palla e provando a scompigliare il mazzo con giocate mai banali. Arma in più per Gilardino. Angola troppo il primo rigore costringendo il Genoa a inseguire nella lotteria finale).

punisce Silvestri con un destro chirurgico e poi corre ad abbracciare Gilardino e ad omaggiare Malinovskyi. One shot, one kill.(dal 35' st: un paio di belle fughe nella metà campo avversaria tra cui quella che causa l'espulsione di Romagnoli)nonostante le molte assenze manda in campo la miglior formazione possibile, dando sostanza all'assunto secondo il quale i derby non si giocano, si vincono. Il suo Grifone trova presto la rete del vantaggio ma poi finisce per lasciare spazio e campo alla Sampdoria che alla lunga trova un meritato pareggio contro una squadra troppo rinunciataria.