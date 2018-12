L'allenatore in seconda del Genoa Roberto Murgita, che ha preso il posto dello squalificato Juric, ha parlato in conferenza stampa del ko contro il Torino: "Due gol paradossali, nel primo Rincon non entra pulito, poi Romero fa un’ingenuità, il secondo è arrivato praticamente a tempo scaduto. La scelta della sostituzione di Piatek è stata dettata dal dover fare una partita più di sofferenza. Abbiamo deciso di puntare su Kouamé, l’espulsione di Romulo ci ha condizionato. Il gesto di Lapadula (presunto lancio della maglietta verso la panchina, in segno polemico): Non l’ho visto, forse era arrabbiato per il risultato, immagino ci tenesse a lasciare il segno. Da lui ci aspettiamo ciò che vediamo anche in allenamento: una sorta di rinascita".