Giornata di allenamento per il Genoa, in vista della sfida di domenica alle 12.30 contro il Parma. Ecco il report della seduta odierna: "A segno tutti gli attaccanti con Medeiros e Lapadula per i gialli e Favilli e Dalmonte, insieme alla rete di Bessa, per i rossi. Assente Biraschi, le cui condizioni saranno valutate nelle prossime ore, mentre Rolon ha svolto corsa intorno al campo. Personalizzato anche per Lisandro Lopez che continua nel suo iter riabilitativo. Regolarmente in campo naturalmente Piatek, vittima in giornata di una bufala clamorosa circolata sui social in cui si millantava una sua rottura del crociato".