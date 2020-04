Davide Nicola non vede l'ora di tornare a sedersi sulla panchina del Genoa. Eppure non ci pensa.Il tecnico rossoblú, intervistato da Sportitalia, ha parlato del difficile momento che stiamo attraversando, soffermandosi ovviamente anche sulle questioni di campo: "Ogni persona ama stare a fare il proprio lavoro e a me piace stare in panchina. E’ altrettanto chiaro che ora è il momento di stare a casa. Non penso al ritorno in campo. Adesso le uniche risposte sono quelle che attendiamo dalle istituzioni politiche e scientifiche. Solo queste sono le risposte che contano. Quello che si può e si deve fare è accettare qualsiasi decisione verrà presa. Sono felice che sia stato interrotto tutto vista la situazione in essere. Poi quando ci diranno che potremo riprendere il mio compito è quello di farmi trovare pronto”.Prima o poi comunque si tornerà a giocare. Cosa accadrà? “Per tornare a giocare servirà un periodo di preparazione. Questo però è il problema minore perché noi dovremo essere pronti, anche mentalmente, a tornare in campo. Personalmente però adesso mi trovo in difficoltà a parlare di calcio. Ho tanti amici che vivono momenti di difficoltà oppure mia sorella che lavora come infermiera in ospedale. Quando ripartiremo lo faremo come Paese”.Una battuta infine sul suo rapporto con il Grifone: “Questa è la società che mi ha cresciuto, che mi ha dato la possibilità di fare carriera anche da calciatore. Il coinvolgimento emotivo c’è e sono orgoglioso di far parte di questo club. E’ un valore aggiunto il conoscere e il percepire profondamente l’ambiente”.