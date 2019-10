Cambiata la guida tecnica, con l'insediamento di Thiago Motta al posto di Aurelio Andreazzoli, il Genoa non opererà rivoluzioni nei quadri dirigenziali.



L'ipotesi circolata negli ultimi due giorni di un commiato nei confronti dell'attuale direttore sportivo Stefano Capozucca sarebbe tramontata, almeno stando a quanto scrive questa mattina il Secolo XIX.



Niente futuro in rossoblù quindi, almeno per il momento, per i tanti dirigenti affiancati al Grifone tra ieri e domenica, dagli ex milanisti Braida e Mirabelli all'attuale DG del Brescia Francesco Marroccu.