Il Genoa prosegue nel suo pressing con la Stella Rossa per l'esterno d'attacco Nemanja Radonjic.



L'ex romanista, reduce dal mondiale russo con la nazionale serba, rimane l'obiettivo numero uno del Grifone per rinforzare il proprio reparto avanzato ma le alte richieste economiche avanzate dal suo club stanno rallentando parecchio una trattativa che ormai va avanti da quasi un mese.



Ecco perché la società rossoblù starebbe pensando di virare verso un altro obiettivo, anch'egli ammirato di recente nella rassegna iridata. Si tratta di Kamil Grosicki, 30enne ala destra della Polonia e dell'Hull City. La permanenza nella seconda divisione inglese delle tigri giallonere avrebbe indotto il giocatore a chiedere la cessione e un eventuale trasferimento nel massimo campionato italiano sarebbe per lui una soluzione assai gradita.