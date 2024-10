Genoa in uscita: da Frendrup a Vasquez e De Winter, ecco chi può partire

Getty Images

Rinforzi ma anche cessioni.che fin da agosto ne invoca ad alta voce l'arrivo. E l'avvio di stagione del suo Grifone sembra aver dimostrato la necessita di miglioramenti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Innesti che non avverranno ricorrendo al mercato degli svincolati bensì aspettando la finestra invernale di trattative.Come ammesso qualche giorno fa dall'amministratore delegato,, tuttavia non è escluso che i rossoblù al contempo possano salutare anche qualche elemento attualmente domiciliato in quel di Pegli: “Onestamente- aveva dichiarato il dirigente nell 'incontro pubblico avuto con i rappresentanti dei tifosi lo scorso giovedì sera - ma non credo che si possa cedere i giocatori migliori mentre la squadra sta andando male". A fare le valigie non sarà dunque un pezzo da 90. O almeno questo è quanto garantisce Blazquez.

Eppure dando un'occhiata all'attuale organico rossoblù viene difficile credere che sarà effettivamente così. Tra giocatori in scadenza, altri in prestito e altri ancora con pochissimo appeal o con quotazioni molto basse, la cerchia dei possibili partenti sembra restringersi a soli tre uomini, gli unici in grado di portare liquidità importante alle asfittiche casse rossoblù. Una short list di cui fanno parte i difensorie il centrocampista. Tutte pedine fondamentali per Gilardino, già cercate in estate dalle sirene di altri lidi.

Il messicano in luglio era stato accostato all'Inter, disponibile però a prelevarlo solamente a titolo temporaneo, visto anche la valutazione di circa 15 milioni data dal Genoa. Una cifra che tuttavia il Grifone non incasserebbe per intero dovendo garantire una percentuale all'UNAM Pumas, club da cui arrivò Vasquez nel gennaio 2022. Aspetto, questo, che potrebbe convincere la dirigenza rossoblù a preferire qualcuno da sacrificare sull'altare dei bilanci. De Winter, per esempio. Il giovane belga è stato riscattato dalla Juventus la scorsa primavera per 8 milioni di euro, più due di bonus. Oggi la sua valutazione si aggira poco sotto i 20 milioni, anche se le pessime prestazioni dell'ultimo periodo potrebbero scoraggiare molti acquirenti.

A conti fatti, dunque,Il mediano danese si è imposto nella passata stagione come uno dei migliori incontristi non solo della Serie A ma dei principali campionati europei. E anche in questo negativo avvio di stagione dei rossoblù si sta dimostrando come uno dei pochi a salvarsi nella truppa di Gilardino. A gennaio ci furono nei suoi confronti un paio di sondaggi da parte di alcuni club di Premier League, seguiti anche alle pubbliche lodi tessute sul suo conto da Jurgen Klopp, all'epoca ancora seduto sulla panchina del Liverpool. Ma il Genoa, che viaggiava in una situazione finanziaria ben differente da quella attuale, fece muro, trattenendo il ragazzo all'ombra della Lanterna con relativo prolungamento e adeguamento contrattuale. Ora, come si sa, l'orizzonte rossoblù è denso di nubi e la cessione del 23enne di Holbæk, valutato oltre 20 milioni, non appare più da escludere. Anche perché le sue doti fisiche e tattiche, unite a un'età ancora bassa, farebbero certamente comodo a molti club di prima fascia anche della nostra Serie A.