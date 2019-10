Dopo avergli fornito un assist bello ed importante la scorsa settimana con la maglia della Macedonia durante la gara di qualificazione ai prossimi europei contro la Slovenia, ora Goran Pandev serba per il compagno di nazionale Elijf Elmas un altro gradito regalo: la sua investitura ufficiale come possibile campione del futuro.



"E' un ragazzo del '99 molto forte e con una grande personalità - ha dichiarato il trequartista del Genoa a margine di un incontro con i giornalisti - Lo sta dimostrando sia nel Napoli che nella nostra nazionale. Con la Macedonia si capisce che è un leader, un ragazzo che vuole vincere e fare grandi cose. Sicuramente il Napoli con lui ha fatto un grande colpo".



Su come si trovi il suo connazionale all'ombra del Vesuvio, Pandev ha poi aggiunto: "E' felicissimo di essere là e spera di poter vincere presto qualcosa di importante".