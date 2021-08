Archiviata la sofferta qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia, arrivata grazie alla vittoria in rimonta sul Perugia, il Genoa è tornato questa mattina a lavorare a Pegli dopo i due giorni di riposo concessi al gruppo da Davide Ballardini in occasione del Ferragosto.



I fari dei rossoblù sono puntati sull'Inter, avversaria sabato alle 18.30 a San Siro nel turno che inaugurerà il prossimo campionato. In attesa di novità dal mercato, sia in entrata che in uscita, il tecnico romagnolo sa già di dover rinunciare contro i Campioni d'Italia a due pedine, entrambe squalificate. Si tratta del centrocampista svizzero Valon Behrami e del difensore Mattia Bani, quest'ultimo peraltro ancora alle prese con un infortunio che dovrebbe tenerlo a riposo almeno fino a dopo la prima sosta del torneo.