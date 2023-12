Passo avanti importante per il Genoa verso la definitiva solvenza del debito contratto negli anni passati nei confronti del fisco.



Nei trenta giorni seguiti all'accordo stipulato nelle scorse settimane tra il club rossoblù e l'Agenzia delle Entrate nessun altro creditore ha bussato alla porta del tribunale genovese, dando di fatto il via libera alla ristrutturazione concordata. Entro un mese, ma probabilmente una risposta in merito potrebbe arrivare già entro Natale, il Tribunale di Genova dovrà ora ratificare l'accordo con un atto che a questo punto appare solo formale.



L'accordo tra il Genoa e l'Agenzia delle Entrate prevede che nei prossimi dieci anni la società ligure risarcisca all'erario il 35% degli oltre 110 milioni non pagati in passato dalla gestione Preziosi.



Ne dà notizia Il Secolo XIX.