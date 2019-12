Ancora 48 ore e poi i giocatori del Genoa lasceranno le rispettive località di vacanza per tornare ad allenarsi dopo una settimana di pausa.



Non tutti però rimetteranno piede al Pio-Signorini nella giornata di domenica. C'è chi, come Goran Pandev, il suo avvicinamento alla seconda parte della stagione l'ha già cominciato.



Il fantasista macedone, assente per squalifica nelle ultime due sfide di campionato del Grifone, a partire dal prossimo impegno, quello interno del 5 gennaio con il Sassuolo, tornerà nuovamente a disposizione del tecnico rossoblù. Nel frattempo il 36 enne di Strumica non ha voluto perdere tempo e questa mattina, di buon'ora, si è presentato ai cancelli del centro sportivo genoano per sottoporsi ad una seduta solitaria in palestra.



Sintomo che la voglia di ripartire dell'ex Inter è come sempre tantissima.

D'altronde il suo sarà un rientro fondamentale per un Genoa che deve cercare di invertire una tendenza negativa che nelle ultime settimane l'ha fatto scivolare all'ultimo posto in classifica.