Il sogno del Genoa di riportare a casa Mattia Perin sembra destinato a restare tale.



Malgrado il pressing asfissiante portato da quasi due mesi dai dirigenti liguri, i colleghi della Juventus non paiono disposti a concedere sconti né deroghe alle proprie intenzioni: se il portiere di Latina lascerà Torino questa volta lo farà per sempre. E per una cifra non inferiore ai 10 milioni di euro.

Condizioni che i rossoblù non vogliono e non possono soddisfare, considerando anche il fatto che tra un anno Perin si svincolerà dalla Vecchia Signora.



In questa situazione di stallo e con l'inizio ufficiale della nuova stagione ormai alle porte (il Genoa si radunerà lunedì a Neustift) occorre trovare una soluzione al più presto, anche per evitare di arrivare alle ultime settimane di mercato con un ruolo così delicato ancora scoperto.



Proprio per questo motivo Preziosi e soci paiono ora intenzionati a virare su altri obiettivi. In particolare il candidato numero uno per i pali rossoblù pare ora essere diventato Luigi Sepe, in uscita dal Parma. Nelle ultime ore i contatti tra liguri e ducali si sono intensificati, anche perché sul portiere campano hanno messo gli occhi anche altri club di A. Il Genoa quindi vuole giocare d'anticipo e tentare di chiudere la trattativa già entro la fine di questa settimana in modo da mettere il giocatore a disposizione di Davide Ballardini già da lunedì.