Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, parla a Radio Sportiva, analizzando la situazione in casa ligure, col club rossoblù ancora alla ricerca della salvezza: "A Pasqua abbiamo avuto un confronto, è giusto che la società faccia le verifiche quando la squadra vacilla, ma non siamo scesi in profondità sul futuro perché dobbiamo conquistare la salvezza, poi ci sarà tempo per pianificare la prossima stagione. Ci stanno mancando i gol di Piatek ma la sua cessione è stata inevitabile, anche per la volontà del giocatore".