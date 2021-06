Spunta un nome nuovo per il centrocampo del Genoa.



Secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport, il club rossoblù sarebbe sulle tracce del giovane centrale romeno del Pisa Marius Marin.



Ex capitano della nazionale Under 21 del suo Paese, il classe 1998 fu portato in Italia nel 2016 dal Sassuolo. Dopo un anno di prestito al Catanzaro, dal 2019 è uno dei perni del Pisa che la scorsa estate l'ha prelevato a titolo definitivo dai neroverdi emiliani.