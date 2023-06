Un anno dopo aver salutato la sua Liguria Giulio Maggiore potrebbe farvi ritorno, seppur indossando colori differenti rispetto al passato.



Trasferitosi alla Salernitana a titolo definitivo nel corso dell'ultimo mercato estivo, l'ex bandiera dello Spezia non ha trovato in Campania lo spazio che sperava. Appena 16, e quasi mai per intero, le presenze collezionate dal centrocampista 25enne in maglia granata. Un bottino magro che starebbe inducendo il ragazzo a cambiar aria.



A dargli una nuova possibilità in Liguria potrebbe così essere il neopromosso Grifone di Alberto Gilardino, alla ricerca di profili utili per affrontare il suo ritorno in massima categoria.